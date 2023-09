Ambitieuze plannen voor toegankelijke zorg in verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA

Goedlopende huisartsenzorg is cruciaal voor de hele zorg in Nederland. Toegankelijke zorg staat daarbij voorop. GroenLinks-PvdA wil daarom de opkoop van huisartsenposten door partijen als Co-med aan banden leggen. Ook moet de administratielast voor huisartsen lager, komt er structurele bekostiging voor meer tijd voor de patiënt en samen met gemeenten moeten er betaalbare huisvesting voor huisartsenpraktijken komen.

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA bevat een groot aantal maatregelen voor betaalbare en bereikbare zorg. Naast toegankelijke zorg richt de partij zich op samen ouder worden en een gezonde samenleving. “Er is geen uitdaging zo groot, of we kunnen deze aan”, schrijft Frans Timmermans in het voorwoord van het verkiezingsprogramma ‘Samen voor een hoopvolle toekomst’.

Betaalbare zorg

GroenLinks-PvdA wil het eigen risico stapsgewijs afschaffen. Ook de eigen bijdrage voor kraamzorg of een poliklinische bevalling verdwijnen. De zorgpremie voor de basisverzekering gaat voor iedereen omlaag, waardoor ook de zorgtoeslag wegvalt. Mondzorg, fysiotherapie en andere vormen van noodzakelijke zorg komen stapsgewijs weer terug in het basispakket. “Zo krijgt iedereen toegang tot noodzakelijke zorg en elk kind, arm of rijk dezelfde kans op een goede start.”

Populatiebekostiging

Volgens de partij is er sprake van een doorgeslagen marktwerking in het zorgstelsel. Daarom verdwijnt stapsgewijs de concurrentie en worden zorgverzekeraars omgevormd tot publieke zorgfondsen. Zo moeten zorginstellingen makkelijker kunnen samenwerken.

Ook is een andere financiering noodzakelijk, schrijft de partij. Op dit moment wordt de zorg vooral gefinancierd op basis van ‘productie’. De partij zet daarom in op populatiebekostiging, in eerste instantie binnen de eerstelijnszorg en de ouderenzorg.

Toegankelijke zorg

Als het gaat om toegankelijke zorg zet de partij verder in op het behoud van streekziekenhuizen, de hervorming van de jeugdzorg, grip op geestelijke gezondheidszorg en een inclusiever zorgstelsel.

Ouderenzorg

GroenLinks-PvdA wil verder investeren in verpleeghuizen, extra verpleeghuisplekken en de doorgeschoten marktwerking aanpakken. Voor ouderen die lange tijd ziek zijn, wordt alle langdurige ouderenzorg – dus (wijk-) verpleging, dagbesteding en huishoudelijke hulp – ondergebracht in de Wet langdurige zorg. Eén wettelijk kader en één bekostiging voor verpleging, verzorging en ondersteuning moet het voor ouderen aantrekkelijker maken om thuis te wonen.

Gezonde samenleving

De zorg voor onze gezondheid begint bij het organiseren van een gezonde samenleving. Daarom is volgens de partij meer aandacht nodig voor collectieve preventie, een sportende samenleving en is een grotere rol weggelegd voor de GGD.