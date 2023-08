Dit jaar al 75 klachten over Co-Med bij IGJ

Tot nu toe heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dit jaar zo’n 75 klachten binnengekregen over de huisartsenzorg van Co-Med, meldt De Telegraaf. In voorgaande twee jaren kreeg de IGJ in totaal 200 meldingen voor alle bijna zesduizend huisartsenpraktijken in Nederland

Volgens de Patiëntenfederatie is het aantal klachten een teken aan de wand, zeggen ze tegen het dagblad. “Dit betekent dat het op heel veel plekken gewoon niet goed gaat. Dit is zorgelijk.” Als een patiënt een huisarts wil spreken, moet deze altijd beschikbaar zijn volgens de belangenorganisatie. “Ook fysiek als dat nodig is en ook in de vakantieperiodes.”

Tijdelijke sluiting

Co-Med is op meerdere plekken onder vuur komen te liggen vanwege tijdelijke sluitingen. Zo werd de praktijk in Waalwijk tijdelijk gesloten tot dat Co-Med een huisarts vond om de locatie open te houden. Ook in Enschede in de praktijk van Co-Med tijdelijk onbemand.

Deze week kwam ook naar buiten dat Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT) plannen heeft om Co-Med te straffen voor hoe de praktijk in Enschede de avond- en weekenddiensten invult. Vaak zou pas op het laatste moment een huisarts vanuit Co-Med een dienst kunnen invullen, wat leidt tot extra druk bij andere artsen.