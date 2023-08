Co-Med vindt toch huisarts voor locatie Waalwijk tijdens vakantie

Co-Med heeft voor de huisartsenpraktijk in Waalwijk een huisarts gevonden die in augustus patiënten kan verzorgen tijdens de vakantie van de reguliere huisartsen. Vanaf 7 augustus is de praktijk weer open.

Mede vanwege vakanties is de praktijk in Waalwijk deze week gesloten. Zorg die niet kan wachten wordt deze week waargenomen door de Co-Med-praktijk in Tilburg. Co-Med is op dit moment met zorgverzekeraars CZ en VGZ en lokale huisartsenorganisaties in overleg om de toegankelijkheid en continuïteit van de praktijk in Waalwijk vanaf september te waarborgen.

Brandbrief

De gemeente Waalwijk zei zich ernstig zorgen te maken toen bleek dat de huisartsenpraktijk van Co-Med tijdelijk gesloten was, een maand nadat de keten van praktijken de locatie overnam. Waalwijk stuurt daarover een brandbrief naar VGZ.