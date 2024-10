Ambulance ruim vijftig keer uitgerukt voor Dam tot Damloop

Ambulances zijn zondag vijftig keer uitgerukt voor deelnemers van de Dam tot Damloop die onwel waren geworden, heeft adjunct-directeur René Wit van organisator Le Champion maandag laten weten. Dat is bovengemiddeld voor het hardloopevenement, aldus Wit. Door de druk op de hulpdiensten konden de laatste groepen lopers niet van start gaan, omdat medische zorg niet voor hen gegarandeerd was. Bij de EHBO-posten of vrijwilligers van het Rode Kruis waren geen capaciteitsproblemen, meldt Wit.

De mensen die naar het ziekenhuis moesten, waren aanspreekbaar en er raakte niemand ernstig gewond, aldus Wit. Le Champion is nog aan het inventariseren in hoeverre de renners die onwel werden zich hadden voorbereid op bijvoorbeeld het warme weer of niet getraind hadden voor het lopen van de afstand van 10 mijl (16,1 kilometer).

Informeren

Hoe goed de Dam tot Damlopers in het algemeen voorbereid waren, vindt Wit lastig te zeggen. “Bij elk hardloopevenement heb je getrainde en ongetrainde lopers. Dat hoort niet exclusief bij de Dam tot Damloop, of een wedstrijd in september of van 10 mijl. We hebben het maximale gedaan om de mensen goed te informeren; we hebben omgeroepen bij de start en op de route, en ook op led-schermen informatie gegeven. Technisch kunnen we dingen aanpassen, maar het gaat vooral om bewustwording onder de deelnemers.”

Zo’n 4500 van de in totaal 46.000 lopers konden niet starten. Le Champion kijkt nog hoe zij gecompenseerd kunnen worden, bijvoorbeeld met een startbewijs voor volgend jaar. In de loop van de week wordt daar meer over bekend. (ANP)