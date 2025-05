Karremans roept in Brussel op tot strengere EU-aanpak vapen

Staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie) heeft dinsdag in Brussel een pleidooi gehouden voor een Europese aanpak tegen onder meer vapen. “We moeten samen onze kinderen en jongeren beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaks- en nicotineproducten”, zei hij in een toespraak in Brussel in het kader van World No Tobacco Day.

Er is volgens Karremans een ambitieuze Europese oplossing nodig. “We moeten onze krachten bundelen om dit probleem aan te pakken.”

Grensoverschrijdend verkoopnetwerk

“Veel lidstaten hebben op nationaal niveau stappen ondernomen om de toenemende nicotineverslaving onder kinderen en jongeren tegen te gaan. Helaas worden tabaks- en nicotineproducten, vooral afkomstig van criminele netwerken, niet tegengehouden door grenzen en nationale regelgeving”, zei Karremans in een toespraak.

In landen zoals België is er, in tegenstelling tot in Nederland, geen smaakjesverbod op vapes. Maar ook internet “zorgt voor een perfect grensoverschrijdend verkoopnetwerk”, zei Karremans.

Optrekken met België

Karremans wil samen met België optrekken om een smaakjesverbod op vapes in de EU te regelen. Daarover heeft hij dinsdag met de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gesproken. Die staat daar positief tegenover, zegt de woordvoerder van de minister. Net als tegenover meer gezamenlijke actie tegen de handel in vapes.

In het Belgische regeerakkoord is afgesproken dat er een smaakjesverbod komt, maar daarvoor moeten nog “flink wat stappen worden gezet”, aldus de woordvoerder. België ziet de Nederlandse aanpak tegen vapen als “the way to go”.

In een recent gepresenteerd actieplan kondigt Karremans meer handhaving aan tegen de verkoop van illegale vapes, hogere boetes bij overtredingen en betere voorlichting over de gevaren van vapen. (ANP)