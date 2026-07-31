Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ambulances 200 keer over fietspad Baanhoekbrug na sluiting Papendrechtsebrug

,

Sinds de volledige afsluiting van de Papendrechtsebrug blijken ambulances massaal uit te wijken naar het fietspad van de Baanhoekbrug.

In de eerste week na de sluiting is deze alternatieve route tussen Dordrecht en Sliedrecht al meer dan tweehonderd keer door hulpverleners gebruikt. Dit meldt het AD op basis van Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid.

Ontsnappingsroute

De Papendrechtsebrug is voor een periode van negen maanden dicht voor al het verkeer. Om te voorkomen dat de noodhulp in het geding komt, fungeert het fietspad over de spoorbrug momenteel als een belangrijke ontsnappingsroute. Volgens de ambulancedienst is deze tijdelijke ‘escape’ noodzakelijk om de aanrijdtijden en de algehele kwaliteit van de patiëntenzorg in de regio te kunnen blijven garanderen.

De inzet van het fietspad is overigens geen standaardprocedure voor elke ambulance. Bij iedere noodmelding wordt een specifieke afweging gemaakt. Afhankelijk van de actuele verkeersdrukte en de ernst van het incident, kiest de ambulancedienst tussen de Baanhoekbrug of de reguliere omleidingsroute via de snelwegen A15 en A16.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:09 ANWB Alarmcentrale: meer medische hulpvragen en stijging autopech
8:56 Ambulances 200 keer over fietspad Baanhoekbrug na sluiting Papendrechtsebrug
30 jul 2026 Amphia en Thebe leveren meer ziekenhuiszorg thuis
29 jul 2026 Verpleegkundigen St. Antonius Ziekenhuis maken communicatiekaarten voor anderstalige patiënten
29 jul 2026 UMCG doet onderzoek naar keuze voor alternatieve geneeswijzen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties