Ambulances 200 keer over fietspad Baanhoekbrug na sluiting Papendrechtsebrug

Sinds de volledige afsluiting van de Papendrechtsebrug blijken ambulances massaal uit te wijken naar het fietspad van de Baanhoekbrug.

In de eerste week na de sluiting is deze alternatieve route tussen Dordrecht en Sliedrecht al meer dan tweehonderd keer door hulpverleners gebruikt. Dit meldt het AD op basis van Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid.

Ontsnappingsroute

De Papendrechtsebrug is voor een periode van negen maanden dicht voor al het verkeer. Om te voorkomen dat de noodhulp in het geding komt, fungeert het fietspad over de spoorbrug momenteel als een belangrijke ontsnappingsroute. Volgens de ambulancedienst is deze tijdelijke ‘escape’ noodzakelijk om de aanrijdtijden en de algehele kwaliteit van de patiëntenzorg in de regio te kunnen blijven garanderen.

De inzet van het fietspad is overigens geen standaardprocedure voor elke ambulance. Bij iedere noodmelding wordt een specifieke afweging gemaakt. Afhankelijk van de actuele verkeersdrukte en de ernst van het incident, kiest de ambulancedienst tussen de Baanhoekbrug of de reguliere omleidingsroute via de snelwegen A15 en A16.