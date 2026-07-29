UMCG doet onderzoek naar keuze voor alternatieve geneeswijzen

Aranka Ballering van het UMC Groningen (UMCG) onderzoekt de komende jaren welke mensen kiezen voor alternatieve geneeswijzen en waarom. Dat doet ze met behulp van een Veni-beurs voor talentvolle gepromoveerde onderzoekers. Een van de onderzoeksvragen is waarom vrouwen vaker kiezen voor acupunctuur, homeopathie, kruidenmiddelen of een alternatief therapeut.

Met haar onderzoek wil Ballering helder krijgen wie, wanneer en waarom gebruikmaakt van alternatieve geneeswijzen, en welke ervaringen en overwegingen hierachter zitten. Ze vergelijkt hierbij specifiek de drijfveren van mannen en vrouwen.

Reguliere zorg verbeteren

Daarvoor wil ze onder andere de grote dataset van Lifelines gaan gebruiken met gezondheidsgegevens van honderdduizenden Noord-Nederlanders. Ook gaat ze het gesprek aan met de mensen die alternatieve geneeswijzen gebruiken. Ze verwacht over drie tot vier jaar de eerste resultaten te delen.

Het uiteindelijke doel van Ballering is om de reguliere zorg voor mensen met aanhoudende klachten te verbeteren, zegt ze in een interview met RTV Noord. “De resultaten worden direct vertaald naar onderwijs voor huisartsen en internisten in opleiding, en naar aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.”

Niet oordelen

De onderzoeker hoopt dat het voor artsen en patiënten makkelijker wordt om het gesprek over alternatieve zorg open en zonder oordeel te voeren in de spreekkamer. “Zo kunnen gezondheidsrisico’s die samenhangen met alternatieve geneesmiddelen worden beperkt en wordt voorkomen dat mensen passende, reguliere zorg onnodig verlaten.”