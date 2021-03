Amerikaanse veiligheidscommissie twijfelt aan data AstraZeneca

Een groep van experts in de Verenigde Staten vermoedt dat Astra Zeneca in zijn nieuwste onderzoek naar de werkzaamheid van het vaccin gebruik heeft gemaakt van verouderde data.

Deze verouderde data kunnen een vertekend beeld geven in de nieuwe studie, zo stelt de DSMB, een onafhankelijke veiligheidscommissie. Het bericht is naar buiten gebracht door de U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). De veiligheidscommissie roept AstraZeneca op om de betrouwbaarheid van de data opnieuw te bekijken en ervoor te zorgen dat de meest recente gegevens over de effectiviteit van het vaccin zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

De Brits-Zweedse vaccinproducent kwam gisteren naar buiten met een nieuwe studie die zou aantonen dat het AstraZenecavaccin 100 procent bescherming biedt tegen ernstige vormen van Covid-19 en opname in het ziekenhuis en 79 procent tegen de ziekteverschijnselen op zich. Dit geldt volgens de farmaceut voor mensen van alle leeftijden, ook ouderen boven de 65 jaar. Het onderzoek is gedaan onder 32 duizend inwoners van de VS, Peru en Chili, van wie twee derde het vaccin kreeg en een derde een placebo.

Volgens de studie bleek er geen verband te zijn tussen het vaccin en het optreden van trombose.

In Europa is het AstraZeneca vaccin al goedgekeurd door het Europese medicijnagentschap. De farmaceut hoopt nu op snelle goedkeurig door de Amerikaanse FDA.