Amersfoorts verpleeghuis omzeilt vaccinatiebureaucratie

Personeel van woonzorgcentrum De Koperhorst in Amersfoort vaccineert alle bewoners in een keer. Dat is niet zo logisch als het klinkt. Eigenlijk hadden 120 kwetsbare bewoners uit serviceflats voor hun prik 40 kilometer moeten reizen naar de Ggd in Houten.

Bestuurder Irene Vriens vertelt in het Algemeen Dagblad hoeveel moeite het haar heeft gekost om dit voor alle bewoners te regelen. Op het allerlaatste moment kreeg ze het voor elkaar en zijn alle bewoners van De Koperhorst in krap tien uur tijd gevaccineerd.

Bijna hadden de 85-plussers in de serviceflats hun vaccinatie zelf moeten regelen. Vriens, in het AD: “Veel mensen zagen dit niet zitten of wisten niet hoe ze daar moesten komen. Veel bewoners zijn ook angstig en sluiten zich al een jaar op, vrijwel zonder iemand te zien. Dat kun je die mensen niet aandoen.‘’

De Koperhorst

De bewoners van de serviceflats lopen tussen de verpleeghuisbewoners, want ze maken gebruik van dezelfde hoofdingang om naar hun flat te gaan. Als het vaccinatieproces volgens de huidige procedure was gegaan, zou de ene helft van de mensen wel en de andere helft niet zijn gevaccineerd. Vriens heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met andere zorgaanbieders, de brancheorganisatie en de GGD. Dat er uiteindelijk toestemming kwam om de bewoners allemaal tegelijk een prik te geven, was omdat de bewoners van de serviceflats dezelfde hoofdingang gebruiken als de bewoners van het verpleeghuis.