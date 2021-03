Amputaties verdubbeld door corona

De coronacrisis raakt de revalidatiezorg in Twente hard. Het aantal amputaties verdubbelde, er is meer onherstelbare schade bij gehandicapte kinderen en meer complicaties bij volwassenen. Dit blijkt uit het rapport van de inspectie over revalidatiecentrum Roessingh in Enschede.

De inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) waren diep geschokt door het bezoek aan revalidatiecentrum Roessingh, schrijft de Stentor. De instelling nodigde de inspectie uit om de effecten van de coronacrisis te laten zien. Zij moesten 20 procent van de zorg uitstellen vanwege de crisis, wat in sommige gevallen leidde tot onherstelbare schade.

Schade

Voor goede revalidatiezorg is timing en regelmaat van groot belang, vertelt bestuurslid Ronald Spanjers aan de krant. “In de eerste golf hebben wij, net als alle ziekenhuizen, de polikliniek gesloten. Mensen die revalidatie nodig hadden konden we daardoor niet de zorg geven die ze op dat moment nodig hadden. En als je herstellende bent van een zwaar trauma of hersenletsel, is elke stap in het revalidatieproces essentieel voor het vervolg. Dat kun je niet zomaar onderbreken, dat leidt tot blijvende schade.”

Scholensluiting

De cliënten van Roessingh werden ook geraakt door de sluiting van de scholen. Spanjers: „In ons onderwijscentrum gaan kwetsbare kinderen naar school. Die krijgen niet alleen les, maar ook zorg en therapie.” De scholensluiting zorgde ervoor dat deze kinderen minder fysiotherapie, logopedie en andere zorg kregen. “We hebben geprobeerd om dat op te vangen via digitale consulten en huisbezoeken, maar je kunt gewoon niet optimaal werken onder deze omstandigheden. En bij kinderen die fysiek en geestelijk volop in ontwikkeling zijn, is een pauze in de therapie heel slecht voor de ontwikkeling.”

Amputaties

Door de coronacrisis krijgt het revalidatiecentrum meer zwaardere patiënten. Zonder voetzorg is de kans dat voeten afsterven bij diabetici groter. “Waar je dan voorheen met een amputatie van een teen veel leed kon voorkomen, moet nu soms toch de hele voet geamputeerd worden”, vertelt Spanjers.