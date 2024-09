Amsta en Zorggroep Amsterdam-Oost mogen fuseren

Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over, zo constateert de ACM.

Amsta

Stichting Amsta biedt zorg aan ouderen, mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking in woon- en zorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen in Amsterdam. Ook kunnen cliënten bij Amsta terecht voor dagbesteding, revalidatie, kortdurend verblijf en ambulante begeleiding. Amsta zorgt onder meer voor mensen met dementie, een verstandelijke beperking, het Syndroom van Korsakov, langdurige psychiatrische problemen en lichamelijke beperkingen.

ZGAO

Stichting Zorggroep Amsterdam-Oost biedt zorg, ondersteuning en revalidatie aan ouderen in Amsterdam-Oost. Dit vindt plaats in de thuissituatie of in de locaties van ZGAO (het Flevohuis, De Open Hof en de transferafdeling binnen het OLVG). Daarnaast biedt ZGAO op verschillende plaatsen dagbesteding aan.

Verpleeghuizen

Amsta en ZGAO beschikken allebei over psychogeriatrische en somatische verpleeghuizen in Amsterdam-Oost. In haar onderzoek heeft de ACM onder meer gekeken naar een mogelijke geografische segmentering binnen Amsterdam. Op basis van cliëntenstromen en gesprekken met marktpartijen heeft de ACM geconcludeerd dat er voldoende volwaardige en reële alternatieven resteren voor cliënten uit Amsterdam-Oost.