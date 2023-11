Amstelring spreekt zich uit voor diversiteit na verkiezingswinst PVV

De Amsterdamse ouderenzorgorganisatie Amstelring spreekt zich uit voor diversiteit in de organisatie nadat de PVV afgelopen woensdag een grote verkiezingszege behaalde.

“De verkiezingsuitslag is voor Nederland een ander geluid met veel aandacht voor verschillen. Hierdoor ligt uitsluiting van groepen mensen op de loer”, aldus de organisatie op Linkedin. “Amstelring kent een enorme diversiteit aan achtergronden en dat is onze grote kracht.”

Gelijkwaardigheid en respect

“We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaar. Wat ons verbindt is de aandacht en zorg voor onze cliënten en hun naasten, die ook heel divers zijn. We erkennen en omarmen onze verschillen.”

Laten we vooral naar elkaar blijven luisteren en elkaar blijven zien in wat we zijn: mensen” , Sluit Amstelring het bericht af.

Eerder sprak OLVG zich al uit voor diversiteit en liet het weten niet te staan achter “het gedachtegoed van uitsluiten en het benadrukken van tegenstellingen”.