Het ziekenhuis Olvg in Amsterdam zegt op Instagram niet te staan achter “het gedachtegoed van uitsluiten en het benadrukken van tegenstellingen”. Aanleiding is de uitslag van de verkiezingen van woensdag, die een zege opleverden voor de PVV.

“We leven in een democratie en iedereen is vrij om te stemmen op een partij naar keuze. Wat je ook hebt gestemd, je bent welkom in Olvg”, aldus het ziekenhuis. “Amsterdam kent 180 nationaliteiten en die werken en komen ook in Olvg. We erkennen en omarmen juist deze diversiteit. Laten we dat blijven doen, ook in deze spannende tijden.”

Olvg heeft twee grote vestigingen in Amsterdam, een in Oost en een in Nieuw-West. (ANP)