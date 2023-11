Amsterdam UMC krijgt 10 miljoen euro van de EU voor obesitasonderzoek

Ernstig overgewicht is een belangrijke risicofactor voor allerlei chronische ziekten. De oorzaken van obesitas zijn niet alleen terug te brengen tot slechte voeding en weinig bewegen. “Het gaat om een complex samenspel van genetische, biologische, sociaal-culturele en omgevingsfactoren, zegt Lakerveld. “De verschillende oorzaken van overgewicht maken dit probleem enorm complex, en dus heel moeilijk op te lossen. Sociale en culturele factoren spelen een rol, maar ook onze genen, en de omgeving waarin we wonen en werken.”

Horizon Grant

Het Europese onderzoeksproject OBCT (Obesity: Biological, socioCultural and environmental risk Trajectories), gecoördineerd door Amsterdam UMC, heeft van de Europese Unie een zogeheten Horizon Grant gekregen. Daarmee worden in verschillende Europese landen gegevens verzameld en geanalyseerd. De onderzoekers kijken naar groepen mensen met verschillende economische, sociale en culturele achtergronden. De resultaten van dit meerjarige onderzoek moeten onderzoekers, beleidsmakers en vooral ook zorgverleners ondersteunen.

Obesogene omgevingen

Lakerveld wil bestaande data op een andere manier bekijken, zoals gegevens over de locatie en concentratie van diverse winkels en fastfoodrestaurants waarmee hij de blootstelling van bewoners aan een ongezonde voedingsomgeving wil analyseren. Ook kijken de onderzoekers naar ‘beweegvriendelijkheid’ van buurten. Deze data worden nu nog niet gebruikt voor gezondheidswetenschappelijk onderzoek. Er is volgens Lakerveld sprake van obesogene omgevingen, gebieden waar meer mensen blootgesteld worden aan een ongezond voedselaanbod en weinig mogelijkheden om te bewegen. Hij wil in kaart brengen hoe ‘obesogeen’ omgevingen in de verschillende Europese landen zijn.