Helft deelnemers GLI maakt leefstijlprogramma niet af

Het aantal deelnemers aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is met maar liefst 51 procent gestegen sinds mei vorig jaar. Maar de uitval is hoog en personen die de behandeling afmaken verliezen relatief maar weinig gewicht. Ongeveer de helft van de deelnemers die in 2020 is begonnen, heeft het programma niet afgemaakt, blijkt uit de laatste halfjaarlijkse rapportage van het RIVM.

Een gecombineerde leefstijlinterventie is een programma voor mensen met overgewicht of (zware) obesitas. In een dergelijk programma, dat twee jaar duurt, krijgen deelnemers individuele begeleiding en kunnen ze naar groepsbijeenkomsten. Een GLI kan individueel of gezamenlijk worden gegeven door leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- of oefentherapeuten. Verschillende GLI-programma’s worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Valse start

Door de coronapandemie maakten de leefstijlinterventies een valse start en lag het aantal instromers in de programma’s lange tijd op een laag niveau. Maar nu het coronavirus naar de achtergrond is verschoven, is het aantal deelnemers flink gestegen van 48.000 naar ruim 73.000. Sinds de start van 2019 is er door verzekeraars in totaal zo’n 33 miljoen euro vergoed.

Maar de meeste mensen haken af voor het einde van een tweejarig programma. In het eerste jaar stopt 26 procent, en van degenen die starten aan het tweede jaar stopt nog eens 35 procent voortijdig. Vaak ontbreekt het deelnemers aan tijd om mee te doen of aan motivatie, terwijl de programma’s juist bedoeld zijn om deelnemers te motiveren hun leefstijl aan te passen.

Uitkomsten

Van de deelnemers die het programma afmaken, blijkt uit een proef met 923 personen dat de gemiddelde gewichtsafname 3,8 kilo is. De BMI-index neemt gemiddeld af met 1,2 en de buikomvang daalt gemiddeld met 3,4 procent. Voor 70 procent van de deelnemers waarbij het gewicht, de BMI en de buikomvang zijn gemeten, zijn de uitkomsten verbeterd of in ieder geval niet verslechterd tijdens de behandelfase. Deelnemers zeggen dat hun kwaliteit van leven op basis van een schaal van nul tot honderd is gestegen van 59 naar 66,5.

Meer bewegen

Volgens het Kenniscentrum Sport & Bewegen wordt er te weinig focus gelegd op het bewegen in de huidige leefstijlinterventies. Vaak richt men zich op gedragsverandering in een GLI-programma. “Mensen die in aanmerking komen voor de GLI hebben meestal weinig ervaring met bewegen en moeten barrières overwinnen om te gaan bewegen,” aldus het kenniscentrum in een commentaar.

“Bewegen onder begeleiding van bijvoorbeeld een buurtsportcoach helpt deze barrières verminderen, verbetert het lichamelijke kunnen en het zelfvertrouwen. En dat terwijl bij de meeste GLI’s het samen bewegen dus geen structureel onderdeel van het programma is. Daarbij voorziet de basisverzekering niet in vergoeding van de inzet van niet-paramedische beweegprofessionals, zoals de buurtsportcoach, binnen de GLI.”

