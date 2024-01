Amsterdam UMC nu officieel één organisatie

Het AMC en Stichting VUmc zijn per 1 januari 2024 juridisch gefuseerd en opgegaan in Stichting Amsterdam UMC.

De raad van bestuur heeft daarvoor zijn handtekening gezet. De juridische fusie is een logisch vervolg op de weg die de twee academische ziekenhuizen AMC en VUmc de afgelopen jaren door zijn opgegaan. Amsterdam UMC is nu een combinatie van één universitair medisch centrum met twee geneeskundefaculteiten; die van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en van de Vrije Universiteit (VU).

Wetswijziging

Voor de juridische fusie was het noodzakelijk dat de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) werd aangepast omdat Amsterdam UMC daarin nog niet stond genoemd als umc. Ook moest in de wet komen te staan dat een academisch ziekenhuis verbonden kan zijn aan twee universiteiten. De nieuwe WHW is voor de zomer zowel door de Tweede Kamer als de Eerste Kamer goedgekeurd. De namen AMC en VUmc als academische ziekenhuizen zijn vervangen door Stichting Amsterdam UMC.

Alliantie

De juridische fusie is het sluitstuk van het alliantieproces tussen AMC en VUmc. In dat proces zijn alle dubbele organisatieonderdelen samengebracht, onder een voorzitter, directeur dan wel afdelingshoofd. Vele afdelingen zijn verhuisd naar één van beide locaties.

Vanaf het moment van de juridische fusie hebben alle medewerkers van Amsterdam UMC één werkgever, met behoud van hun rechtspositie. Een ander groot voordeel is de toekomstige, volledige integratie van patiëntdossiers, belangrijk voor de patiëntveiligheid. Dubbele administraties kunnen worden opgeheven en dure medische apparatuur en infrastructuur doelmatiger worden benut. Ook kwaliteitssystemen kunnen beter worden geïntegreerd.