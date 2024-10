Amsterdam UMC wijst patiënten de weg met navigatieapp

Naast de spanning die een ziekenhuisbezoek meebrengt, is het in grote ziekenhuizen soms complex om de weg te vinden. Daarom gebruikt Amsterdam UMC als eerste ziekenhuis in Nederland augmented reality (AR) om de route naar een polikliniek aan te geven.

Het Amsterdamse ziekenhuis ziet dat patiënten – ondanks bewegwijzering en hulp van medewerkers – soms lastig de weg naar hun afspraak vinden. “Het komt wel eens voor dat mensen extra vroeg, of zelfs een dag van tevoren, naar de polikliniek komen om te kijken waar ze moeten zijn voor hun afspraak”, vertelt projectleider Justin Klos.

Routeapp

Om een stuk van de spanning vooraf weg te nemen, heeft Amsterdam UMC een digitale toepassing ontwikkeld. Patiënten en bezoekers kunnen voortaan thuis alvast de route naar hun afspraak in locatie AMC of VUmc opzoeken via de website. Na het kiezen van de bestemming krijgen ze een video te zien met de juiste route.

Eenmaal in het ziekenhuis, neemt de app ’Route in Amsterdam UMC’ het over. De app is te gebruiken zonder internetverbinding. “Via de camera op je telefoon herkent de app waar je op dat moment staat. Als je vervolgens op je bestemming klikt, verschijnt de route op je scherm”, legt Klos uit. Bij het gebruik van de app in de polikliniek worden geen beelden opgeslagen.

Uitbreiding

Vooralsnog zijn alleen de poliklinieken als bestemming opgenomen. Als de ervaringen positief zijn, wordt de toepassing mogelijk uitgebreid naar de kliniek.