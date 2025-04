Amsterdamse Nestor Gym stimuleert ‘krachtig oud worden’

Nestor Gym heeft op 1 april officieel haar deuren geopend. Het initiatief van ouderenzorgorganisatie Amstelring, in samenwerking met Arie Boomsma, biedt meer dan sport en beweging. Het is een plek waar ook kennis over voeding, cognitieve training en het versterken van het gemeenschapsgevoel samenkomen.

Nestor Gym is volgens Amstelring dé plek voor iedereen die krachtig oud wil worden. Met de bevlogenheid van neuropsycholoog Erik Scherder en wethouder zorg Alexander Scholtes werd de opening een sportief spektakel waarbij iedereen in beweging kwam.

Amsterdamse Nestor Gym

Jeroen Lambriks, bestuurder bij Amstelring, is enthousiast. “Nestor Gym is een plek waar gezondheid en verbinding hand in hand gaan. Mensen worden hier sterker en fitter én er ontstaan nieuwe vriendschappen en sociale netwerken. Dit draagt bij aan autonomie, zelfvertrouwen en levensgeluk. Daarnaast investeren we met Nestor Gym in de toekomst van de ouderenzorg: hoe gezonder mensen blijven, hoe minder zorg er nodig is.”

Trainen voor het leven

Arie Boomsma vult aan: “Bij Nestor Gym train je voor het leven. We helpen mensen om dagelijkse activiteiten met gemak en plezier te blijven doen. Denk aan veters strikken, boodschappen tillen, met je kleinkinderen spelen of zelfs een sprintje trekken voor de bus. En het mooiste is: bewegen is ook een boost voor je hersenen. Ik zie het zelf bij mijn ouders: sporten en bewegen maakt ze blij en geeft ze zelfvertrouwen.”

“Met Nestor Gym versterken we de kracht en het zelfvertrouwen van de bewoners in De Nieuwe Sint Jacob. En we stimuleren nieuwe ontmoetingen in de buurt. Dat is krachtig oud(er) worden”, zegt Daan Tettero, fondsmanager Achmea Real Estate.

Voor iedereen

Nestor Gym is dagelijks geopend en bevindt zich in locatie De Nieuwe Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Al meer dan honderd mensen hebben zich aangemeld als lid en ook de digitale activiteiten worden goed gevolgd via Instagram en Facebook. Met de Stadspas van gemeente Amsterdam is er korting op het lidmaatschap.