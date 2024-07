Amsterdamse rechtbank geeft groen licht voor rechtszaak tegen AbbVie

In februari 2023 spande de Stichting Farma ter Verantwoording een rechtszaak aan tegen de firma AbbVie, omdat het bedrijf met de verkoop van haar reumatoïde artritis medicijn Humira in Nederland onrechtmatig zou handelen, in strijd met mensenrechten en misbruik makend van haar economische machtspositie. AbbVie bracht het Nederlandse zorgstelsel voor Humira volgens stichting FtV naar schatting € 1,2 miljard te veel in rekening.

“Farmaceutische bedrijven verkopen geen luxegoederen, maar levensreddende medicijnen. Door buitensporige prijzen in rekening te brengen, schendt AbbVie mensenrechten en verwaarloost zij haar plichten ten aanzien van maatschappelijk verantwoord gedrag,” aldus Wilbert Bannenberg, voorzitter van de Stichting Farma ter Verantwoording.

Abbvie stelde onder meer dat de aanklacht van FtV niet ontvankelijk was, omdat de stichting zelf geen nadeel heeft ondervonden van haar prijsbeleid. Daarnaast heeft de Nederlandse rechter volgens het farmaceutisch bedrijf geen bevoegdheid tot oordelen, omdat AbbVie’s hoofdkantoor in de VS is gevestigd. Op 15 mei jl. was er een eerste mondelinge behandeling van de zaak. Vandaag oordeelde de rechter: de zaak van FtV is alsnog ontvankelijk bevonden en zal een volgende, inhoudelijke fase ingaan. Verwacht wordt dat dat in 2025 gaat gebeuren.