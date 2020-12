Ancora Health en Mediq brengen coronarisico’s zorgpersoneel in kaart

Ancora Health heeft een preventieprogramma voor medewerkers in de zorg en andere risicoberoepen ontwikkeld. Mediq gaat dit programma als een van de eerste zorgorganisaties inzetten voor haar medewerkers in de frontlinie.

Medewerkers in de zorg kunnen beter beschermd worden tegen besmetting met het coronavirus. Dat is de overtuiging van het bedrijf Ancora Health, een Nederlandse start-up in preventieve gezondheid. Om dat te bewerkstelligen ontwikkelde de onderneming een preventieprogramma dat medewerkers inzicht in hun risicoprofiel geeft. Dat is gebaseerd op onder meer biomarkers, genetische informatie, leefstijl, voeding en fitheid gekeken.

Digitalisering

Mediq neemt het programma als één van de eerste zorgorganisaties in gebruik. “Met het preventieve programma van Ancora Health kunnen we hen (medewerkers en patiënten, red.) beter beschermen”, zegt Arjen Linders, algemeen directeur van Mediq Benelux. “Wij geloven dat een grotere rol voor de patiënt en digitalisering belangrijk zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze innovatie van Ancora Health past bij deze visie en daarom zijn we blij dat we hier samen in kunnen optrekken.”