Annemiek Van de Rijdt nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Severinus

Annemiek Van de Rijdt is per 15 januari 2021 voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Severinus. Van de Rijdt zal samen met de op 1 oktober gestarte Raymond van Zoolingen de nieuwe raad van bestuur vormen van de zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Van de Rijdt heeft bestuurservaring in de langdurende zorg. Daarnaast is zij werkzaam geweest bij een grote landelijke zorgverzekeraar. Van origine is Van de Rijdt verpleegkundige. Op dit moment is Van de Rijdt nog directeur van Stichting Laverhof.

Toekomstbestendig

Door de bestuurskracht te versterken is er volgens de raad van toezicht meer ruimte om een slag te maken in het ‘toekomstbestendig maken van de organisatie’. De verwachting is dat deze na die twee of drie jaar weer zodanig minder is dat volstaan kan worden met een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het is de bedoeling dat de heer Van Zoolingen dan zal terugtreden en mevrouw Van de Rijdt het bestuur dan in haar eentje op zich neemt.