Severinus kiest tijdelijk voor tweehoofdig bestuur

Om de bestuurlijke slagkracht te vergroten heeft de raad van toezicht van Severinus gekozen voor het tijdelijk instellen van een tweehoofdige raad van bestuur. Per 1 oktober start Raymond van Zoolingen voor een periode van circa drie jaar als lid van de raad van bestuur. Later dit jaar volgt de benoeming van een voorzitter voor onbepaalde tijd.

De keuze voor tweehoofdig bestuur volgt op het vertrek van bestuurder Pieter Hermsen die bestuurder wordt van vvt-organisatie Vivent in Den Bosch. Onder zijn leiding is sinds 2015 met succes gewerkt aan de terugkeer van rust, vertrouwen en trots bij de aanbieder van gehandicaptenzorg in Veldhoven.

Opgave

Een aantal ontwikkelingen vraagt specifieke aandacht op korte termijn, aldus Severinus. Een flinke opgave, vindt de raad van toezicht, die tijdelijke uitbreiding van de bestuurlijke slagkracht noodzakelijk maakt. Vandaar de keuze voor een collegiaal bestuur, bestaande uit twee bestuurders. De rol van lid raad van bestuur komt toe aan Van Zoolingen (1961). Hij heeft ruime ervaring als adviseur, interimmanager en -bestuurder in de langdurende zorg. Hij is op dit moment nog werkzaam als bestuurder ad interim bij Oosterpoort, een organisatie voor specialistische jeugdzorg en jeugd GGZ in de regio Noordoost Brabant.

Het invullen van de positie van bestuursvoorzitter volgt binnen enkele maanden. De raad van toezicht verwacht dat de bestuurlijke drukte na twee tot drie jaar weer zodanig minder is dat een eenhoofdige raad van bestuur volstaat.