Antoni van Leeuwenhoek en Zilveren Kruis sluiten meerjarencontract

Meer passende zorg en het stimuleren van innovaties zijn een onderdeel van de afspraken, zo laat het AvL weten. “Dit wordt ondersteund door een innovatiebudget dat gekoppeld is aan specifieke prestatie-indicatoren (KPI’s). De daadwerkelijke vergoeding van het innovatiebudget is afhankelijk van het aantal behaalde KPI’s en de weging per behaalde KPI. Een voorbeeld van zo’n innovatie is het (deels) voorkomen van operaties door de inzet van meer diagnostiek.”

Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur van Antoni van Leeuwenhoek: “We hebben samen ambitieuze doelen gesteld zodat wij als expertisecentrum verder kunnen werken aan nieuwe ontwikkelingen voor nog betere zorg aan onze patiënten. Deze meerjarensamenwerking geeft ons de mogelijkheid om de komende jaren aan meer passende zorg voor meer patiënten te werken.”

Peter Langenbach, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Het Antoni van Leeuwenhoek zet fors in op innovaties die leiden tot betere kwaliteit van leven. Tegelijkertijd bieden innovaties ruimte voor de behandeling van meer patiënten en heeft het omzetdaling tot gevolg. Onze afspraken stimuleren deze nieuwe zorginnovaties. We zijn echt vanuit de inhoud in gesprek over de oncologische zorg. Daar hebben we afspraken over gemaakt met uiteindelijk ook afspraken waarmee we de zorgkostenstijging kunnen ombuigen.”