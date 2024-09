Antonius stelt voormalig Pluryn-bestuurder aan als nieuwe bestuursvoorzitter

Ziekenhuis Antonius, met locaties in Sneek en Emmeloord, heeft Annette Imhof aangesteld als nieuwe voorzitter raad van bestuur. De afgelopen drie jaar zat ze in het bestuur van zorgorganisatie Pluryn.

Imhof treedt aan per 1 oktober en neemt de voorzittershamer over van Marcel Kuin. Samen met Sandra Timmermans vormt Imhof dan het tweehoofdige bestuur van het ziekenhuis. In het verleden werkte ze voor onder meer Pluryn, Vanboeijen en Aveleijn.

Friese fusies

“Met Annette Imhof aan het roer zal Antonius zich blijven inzetten voor de beste ziekenhuiszorg en thuiszorg, ingebed in de zorgketen in de regio Zuidwest-Friesland en Noordelijk Flevoland”, meldt de organisatie in een persbericht. Concreet zal Imhof zich onder meer bezighouden met de nieuwe huisvesting in Emmeloord en de fusies die op stapel staan in de Friese ziekenhuiszorg.