AP kan veiligheid corona-apps niet vaststellen

De veiligheid van de zeven mogelijke corona-apps is niet vast te stellen, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat komt doordat het ministerie van VWS geen duidelijke kaders heeft gesteld en app-bouwers te weinig informatie aanleveren. AP-voorzitter Aleid Wolfsen betwijfelt of de app er wel kan komen.

Een aantal fundamentele vragen over een landelijke corona-app die nabij menselijk contact via bluetooth bijhoudt, blijft onbeantwoord, zegt de AP in een verklaring. Zo is nergens vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. Ook staat in het programma van de overheid niet of de app onderdeel is van een pakket aan maatregelen en zo ja, welke maatregelen dat dan zijn.

Gebrekkige informatie

Welke alternatieven er voor een dergelijke app zijn en waarom die niet zouden volstaan, is evenmin vastgelegd. Daardoor kan AP ook niet vaststellen of inzet van de app proportioneel is. Daar komt nog bij dat de informatievoorziening van de app-bouwers gebrekkig is. Ze onderbouwen niet of onvoldoende welke technieken ze gebruiken. In sommige gevallen ontbreekt zelfs informatie over de technische werking van de app.

Niet vast te stellen

Door de onduidelijke kaders en de summiere informatievoorziening, kan AP niet vaststellen of de zeven geselecteerde voorstellen de veiligheid en privacy voldoende bewaken. De Landsadvocaat kwam dit weekend tot een vergelijkbare conclusie. ‘Wij hebben op basis van de beoordeelde stukken bij geen van de voorstellen kunnen vaststellen dat ze volledig voldoen aan de geformuleerde uitgangspunten’, staat te lezen in een rapport over de apps. ‘Evenmin hebben wij op basis van de stukken kunnen vaststellen dat wordt voldaan aan alle eisen van de AVG.’

Grote haast

De gebreken zijn mogelijk het gevolg van de grote haast waarmee VWS de app wil ontwikkelen. Bedrijven en ontwikkelaars hadden maar een paar dagen de tijd om een voorstel in te dienen. Uit de 750 ingestuurde voorstellen werden binnen een week zeven geselecteerd. Een aantal leden uit het expert-team dat daarvoor verantwoordelijk was, beklaagde zich er vervolgens over dat afgeraden apps toch bij de uiteindelijk selectie zat.

Huiswerk na appathon

Ook tijdens een online evenement waarin de apps werden besproken, een zogeheten appathon, bleef veel onduidelijk. Minister De Jonge erkende dat de ontwikkelaars nog flink wat huiswerk te doen hebben.

‘Het is de vraag of de app er kan komen’

Het ministerie heeft inmiddels laten weten gas terug te nemen en dat de app nog wel even op zich kan laten wachten. AP-voorzitter Aleid Wolfsen betwijfelt of het hele plan wel doorgang kan vinden. 'Het is nog maar de vraag of die app er wel kan komen. Natuurlijk zal de AP eventuele voorstellen voor apps opnieuw beoordelen, mocht de overheid dat vragen. Maar alleen als de effectiviteit, de kaders, de plannen en de apps beter uitgewerkt zijn.'