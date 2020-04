VWS houdt met appathon vaart in ontwikkeling corona-apps

De uitkomst van de appathon vormt mede de basis voor het besluit dat het kabinet komende week wil nemen over de nieuwe apps. Inzet is om twee apps te lanceren: één om de GGD te ondersteunen bij contactonderzoek en één om op afstand gezondheidsklachten te monitoren.

Vijf apps

De opzet is dat vijf apps getest en besproken worden. Die zijn geselecteerd uit zo’n 750 inzendingen die binnenkwamen nadat het ministerie daartoe opriep. Naast doelmatigheid wegen privacy en databeveiliging zwaar mee tijdens de voorselectie, laat VWS weten in een nieuwsbericht.

Broncode

Van de geselecteerde apps wordt de broncode gedeeld met deelnemende deskundigen en belangstellenden. De website waarop de appathon plaats vindt, wordt op vrijdag bekend gemaakt.

Volle vaart

Met de organisatie van de appathon houdt VWS de vaart in de ontwikkeling van de corona-apps. De doelstelling is om er voor 28 april een besluit over te nemen. De Tweede Kamer wil voor die tijd een hoorzitting houden om zich te verdiepen in de werking en beveiliging van de apps.

Zorgen om veiligheid

Diverse deskundigen maken zich zorgen over de veiligheid van de apps. Dat bleek onder meer uit een brief die een deel van hen maandag naar de verantwoordelijke ministers stuurde. Eerder verscheen een manifest met tien criteria waar de apps aan zouden moeten voldoen.