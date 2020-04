Tien voorwaarden voor privacybestendig gebruik contact-app

Het manifest is online verschenen en bevat tien uitgangspunten waaraan volgens de opstellers moet worden voldaan om een contact tracker veilig te introduceren. “De contact-app van minister De Jonge kan niet zonder vertrouwen en draagvlak”, aldus Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging en voorzitter van de stichting Privacy by Design. “Dat vereist maximale transparantie, security en privacy by design, onafhankelijke regie, en geen verborgen bijbedoelingen waar de ICT-sector helaas om bekend staat.”

Garanties

De samenwerkende deskundigen willen onder meer de garantie dat de app alleen dient om het coronavirus te stoppen, bewezen effectief is en tijdelijk wordt ingezet. Daarnaast willen ze dat data niet tot individuen te herleiden zijn, persoonsgegevens niet centraal worden opgeslagen en dat gebruik van de app volledig vrijwillig is.

Voornemen De Jonge

Het initiatief is een reactie op het voornemen van minister De Jonge om een app te lanceren die nabij intermenselijk contact registreert. De app stuurt via bluetooth een signaal uit en kan zo bijhouden wie bij wie in de buurt is geweest. Als vervolgens een melding van coronabesmetting binnenkomt, krijgt iedereen die contact had met de besmette persoon een waarschuwing. Eerder bleek dat in de Tweede Kamer breed steun is voor het plan, maar alleen als de privacy en veiligheid gegarandeerd zijn.

Het manifest is ondertekend door onder meer Bits of Freedom, de Consumentenbond, hoogleraren Bart Jacobs, Natali Helberger en Frederik Zuiderveen Borgesius en journalist Brenno de Winter.