Apotheekketen BENU wil helpen met boostervaccinaties

De grootste apotheekketen van Nederland, 350 vestigingen en 3500 medewerkers, kan ervoor zorgen dat de boostervaccinatie versneld kan worden, aldus BENU: “De inzet van apotheekteams ontlast de zorgverleners van RIVM/GGD in een periode waarin zowel de boostervaccinatie gezet moet worden, als alle aandacht nodig is op moeilijk bereikbare groepen ongevaccineerden.”

BENU heeft ervaring met vaccineren in de apotheek. Het vaccineren vindt plaats in samenwerking met een lokale huisarts. Deze samenwerking is vastgelegd in een contract.