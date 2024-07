Apothekersorganisatie en medisch leverancier: geen last van wereldwijde computerstoring

Apothekersorganisatie KNMP heeft geen last van de wereldwijde computerstoring, meldt een woordvoerder. De KNMP voert apotheken in het land met data, schetst de woordvoerder. “De informatie blijft dus beschikbaar.”

De woordvoerder weet echter niet of afzonderlijke apotheken zijn getroffen door de storing.

Mediq

Medisch leverancier Mediq heeft tot nu toe weinig last van de wereldwijde computerstoringen. De organisatie levert medische hulpmiddelen en andere zorgdiensten aan onder meer medische centra, huisartsen en bij patiënten thuis. “Ik heb nog geen signalen dat dat niet kan doorgaan”, zegt een woordvoerder.

Een aantal ziekenhuizen in het land heeft wel last van de storing. Mediq houdt er daardoor rekening mee dat later op de dag mogelijk minder orders doorkomen. “Tot nu toe gaat het allemaal door. Maar we zijn erop voorbereid dat ergens nog iets kan gebeuren.” (ANP)