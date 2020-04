Arend Jan Poelarends nieuw bestuurslid St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk besloot begin dit jaar de raad van bestuur uit te breiden. Tijdens de selectieprocedure kwam Arend Jan Poelarends als beste naar voren. Hij zal op 1 mei starten in zijn nieuwe functie als bestuurslid.

Poelarends (45 jaar) is sinds januari 2015 Directeur Financiën van het St Jansdal. Daarnaast stuurde hij de afgelopen jaren de medisch ondersteunende diensten aan. Hij is registeraccountant en heeft hiervoor gewerkt bij onder andere Zilveren Kruis en ziekenhuis Isala. Daarnaast is hij toezichthouder bij verpleeg- en verzorgingshuis Zorgspectrum Het Zand in Zwolle.

St Jansdal

Poelarends: ‘Ik kijk er naar uit om mij ook de komende jaren in te zetten voor St Jansdal en ben blij dat ik de kans krijg om dat te doen vanuit een bestuurlijke rol. Ik heb de afgelopen jaren de grote veranderingen meegemaakt, waaronder de invoering van EPIC en de overname van de zorg in Flevoland. Het is goed dat deze kennis en ervaring behouden blijft. Ik heb er zin in om mij samen met Relinde en Leonie vanuit een andere rol en verantwoordelijkheid in te zetten voor het ziekenhuis. Op het gebied van financiën en vastgoed staan we voor grote uitdagingen waar ik mijn energie goed in kwijt kan’.

Raad van bestuur

Samen met Relinde Weil (voorzitter) en Leonie Boven (lid) is er nu sprake van een driehoofdige raad van bestuur.