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Argentinië breidt onderzoek naar hantavirus uit

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Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus na de uitbraak op het cruiseschip Hondius uitbreiden. Dat heeft het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt.

De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in de westelijke provincie Mendoza. Argentijnse onderzoekers zijn nog bezig met de analyse van de resultaten uit de omgeving van de zuidelijke stad Ushuaia, waar het schip in april was vertrokken. Half mei werden daar meer dan 150 knaagdieren gevangen, meldt het ministerie.

Uitbraak

In de provincie Mendoza zijn tot nu toe geen gevallen vastgesteld van de Andesvariant van het virus. Het Argentijnse onderzoek werd opgestart na de uitbraak aan boord van de Hondius, dat onderweg was van Argentinië naar Kaapverdië. In totaal werden dertien gevallen van het virus bevestigd; drie mensen – waaronder twee Nederlanders – overleden. De oorsprong van de uitbraak is nog niet duidelijk. (ANP/AFP)

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