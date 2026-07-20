Initiatief Hittestaking eist maatregelen voor zorgmedewerkers bij extreme hitte

Personeel dat zijn werk niet kan neerleggen als het te heet is om te werken, zoals zorgmedewerkers, zou beter beschermd moeten worden door de regering. Dat is een van de eisen die de groep achter Hittestaking stelt in een brief aan premier Rob Jetten. Mocht het kabinet-Jetten binnen drie weken niet reageren op de eisen, dan volgt een hittestaking bij de eerstvolgende code geel die het KNMI afkondigt.

Arts Lieke van Baardewijk is een van de vier initiatiefnemers van de actie. Zij ziet in haar praktijk wat de gevolgen zijn van het gebrek aan overheidsbeleid bij extreme hitte. “Bij de code rood in juni werd duidelijk dat de regering geen plan heeft voor deze temperaturen. Terwijl het ernstige gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Zo zijn er in juni alleen al 911 mensen door overleden. De adviezen vanuit de overheid om meer te drinken of de koelte op te zoeken tijdens zo’n weercrisis zijn volstrekt onvoldoende. Zeker voor mensen die vanwege hun beroep niets anders kunnen dan doorwerken zoals in de afvalverwerking of wijkverpleging. Het is zo dat de zorgsector zelf allerlei hitteplannen en -protocollen heeft. Maar we komen nu op het punt dat brede maatschappelijke maatregelen nodig zijn. Om huizen te koelen en wat te doen aan de hitteongelijkheid. De overheid is wat ons betreft aan zet om hier wat aan te doen.”

Vijftig procent toeslag

Zo zou personeel dat het werk niet kan neerleggen omdat het cruciaal is voor de bescherming van de volksgezondheid (zoals gezondheidszorg of vuilophaal), het recht moeten hebben op een toeslag van 50 procent bovenop hun salaris bij een binnentemperatuur van meer dan 30°C en als zij buiten moeten werken tijdens een code rood voor hitte. Op de site hittestaking.nl staan nog meer eisen die ingaan op de drie thema’s van veilig werken bij hitte, recht op koelte en noodplan klimaat.

Ultimatum

De groep stuurde op 15 juli 2026 een brief naar de regering met de eisen en wil vanwege de dreiging van nog een hittegolf binnen 14 dagen reactie. Van Baardewijk: “Krijgen wij geen reactie? Dan leggen we onze eisen opnieuw neer en maken we duidelijk dat we bereid zijn tot collectieve actie. Reageert de regering dan nog steeds niet, of negatief? Dan leggen wij het werk neer op de eerste werkdag dat het door heel het land code geel is voor hitte.”



Inmiddels staat de teller van mensen die zich hebben ingeschreven voor de staking op 111. “Op de gehele beroepsbevolking van Nederland inderdaad niet zoveel mensen. Maar het gaat ons ook niet zozeer om de staking. Het gaat ons erom dat het kabinet met maatregelen komt. Dit is overigens ook geen wilde staking maar geheel in lijn met het stakingsrecht. Vandaar de verschillende termijnen die we stellen. We roepen daarbij alleen mensen op die hun werk kunnen neerleggen en niet de essentiële beroepen zoals in de zorg.”