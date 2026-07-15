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Thema: Ziekenhuiszorg
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Sjoerdsma maakt 4 miljoen euro extra vrij voor bestrijding ebola

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Nederland maakt nog eens 4 miljoen euro vrij voor de bestrijding van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo (DRC) en Oeganda. Het geld is bestemd voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), meldt minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) woensdag.

In Congo zijn volgens de WHO al meer dan 2000 besmettingen geteld en meer dan 750 mensen zijn aan het virus gestorven. Het dodental is in twee weken verdubbeld. De WHO riep de internationale gemeenschap deze week op om meer geld vrij te maken voor de aanpak van de ebola-uitbraak.

Onder druk

De WHO vreest dat de uitbraak mogelijk twee tot vier keer groter is dan nu bekend. Vanwege de ernst van de situatie maakt Sjoerdsma de extra miljoenen vrij, laat hij op X weten. “De ebola-uitbraak in de DRC en Oeganda kost levens en treft een regio waar de zorg al onder druk staat. Internationale steun en financiering mag nu niet achterblijven.” Eerder gaf het kabinet al 3 miljoen euro om het virus te bevechten. (ANP)

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