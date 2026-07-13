Ebolabesmettingen Congo opgelopen tot meer dan 1900

Het aantal vastgestelde ebolabesmettingen in Congo is opgelopen tot 1926. Dat meldt de republiek, die eveneens melding maakt van 702 sterfgevallen door ebola.

Het volksgezondheidsinstituut stelt bovendien dat de infectieziekte zich verspreid heeft naar twee nieuwe provincies: Haut-Uele en Tshopo. “Hoewel huidig onderzoek erop lijkt te duiden dat alle vastgestelde gevallen in deze provincies geïmporteerd zijn, is het gepast en noodzakelijk om deze twee provincies te beschouwen als een epidemisch gebied”, aldus het instituut. Het virus gaat daarmee rond in vijf Congolese provincies.

Het universitair medisch centrum in Frankfurt meldde maandag een ebolapatiënt te hebben opgevangen. De met de bundibugyovariant besmette persoon arriveerde in de nacht van zondag op maandag en werd in isolatie geplaatst. De patiënt zou het naar omstandigheden goed maken. In mei nam Duitsland ook al een ebolapatiënt op. Toen ging het om de missionaire arts Peter Stafford.