Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Duurzaamheid
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Klimaatverandering en vergrijzing verdubbelen hittesterfte in Amsterdam

,

Door klimaatverandering en vergrijzing zal het aantal Amsterdammers dat om het leven komt als gevolg van zomerse hitte mogelijk verdubbelen. Een nieuwe studie van het RIVM schat het aantal ‘hittegerelateerde sterfgevallen’ in de stad op zo’n 250 per jaar in 2050.

Dat blijkt uit berichtgeving van Het Parool. In een onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in kaart gebracht hoeveel Amsterdammers van 2007 tot 2019 vervroegd kwamen te overlijden als gevolg van hitte en kou. Met geanonimiseerde gegevens over de dagelijkse sterfte is het aantal zogeheten hittegerelateerde sterfgevallen bepaald. Dat waren er 110 per jaar.

Schatting

Met deze sterfterisico’s en toekomstscenario’s voor het klimaat hebben de onderzoekers vervolgens een schatting gemaakt van de hittegerelateerde sterfte in 2050. Door klimaatverandering neemt het aantal hittegolven toe en die worden langer en intenser. Het gevolg is dat de hittegerelateerde sterfte in Amsterdam zo ongeveer kan verdubbelen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:59 Sjoerdsma maakt 4 miljoen euro extra vrij voor bestrijding ebola
9:20 Klimaatverandering en vergrijzing verdubbelen hittesterfte in Amsterdam
13 jul 2026 Ebolabesmettingen Congo opgelopen tot meer dan 1900
13 jul 2026 Artsen melden steeds vaker gezondheidsproblemen door vapen
10 jul 2026 Brabant handhaaft geitenstop met landelijke afstandsnorm op komst

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties