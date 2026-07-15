Klimaatverandering en vergrijzing verdubbelen hittesterfte in Amsterdam

Door klimaatverandering en vergrijzing zal het aantal Amsterdammers dat om het leven komt als gevolg van zomerse hitte mogelijk verdubbelen. Een nieuwe studie van het RIVM schat het aantal ‘hittegerelateerde sterfgevallen’ in de stad op zo’n 250 per jaar in 2050.

Dat blijkt uit berichtgeving van Het Parool. In een onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in kaart gebracht hoeveel Amsterdammers van 2007 tot 2019 vervroegd kwamen te overlijden als gevolg van hitte en kou. Met geanonimiseerde gegevens over de dagelijkse sterfte is het aantal zogeheten hittegerelateerde sterfgevallen bepaald. Dat waren er 110 per jaar.

Schatting

Met deze sterfterisico’s en toekomstscenario’s voor het klimaat hebben de onderzoekers vervolgens een schatting gemaakt van de hittegerelateerde sterfte in 2050. Door klimaatverandering neemt het aantal hittegolven toe en die worden langer en intenser. Het gevolg is dat de hittegerelateerde sterfte in Amsterdam zo ongeveer kan verdubbelen.