Invalkracht bij Noord-Brabantse zorginstelling voor de rechter wegens verkrachting

Een 47-jarige man die als zzp’er werkte bij een zorginstelling in Geertruidenberg staat voor de rechter op verdenking van verkrachting. Eind deze maand is de uitspraak, meldt BN De Stem.

De man had een ondersteunende taak in een woonvoorziening. In 2024 had hij seks met een cliënt van 21, die nog maar pas in de instelling zat wegens angstklachten. De verdachte wordt beschuldigd van aanranding en verkrachting.

Misbruik

De man ontkent dat het seksuele contact tegen de wil van de vrouw was. Wel geeft hij volgens BN De Stem toe haar vertrouwen te hebben beschaamd. Hij zou inmiddels niet meer werkzaam zijn in de zorg, maar in de bouw.

De officier van justitie heeft een andere lezing en benadrukt dat de man misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare en afhankelijke positie van de cliënt. Volgens haar is er wel degelijk sprake van verkrachting. De eis is drie jaar cel en een contact- en locatieverbod. Op 31 juli doet de rechter uitspraak.