Artsen en patiënten vernietigend over Nederlands long covid-beleid

Een rondgang van het AD levert een ontluisterend beeld op. “Ik zie geen overheid die in de bres springt voor patiënten.”

Zwaar long covid

Patiëntenorganisaties stellen dat mensen met relatief eenvoudige klachten inmiddels redelijk geholpen worden door bijvoorbeeld hun fysio- of ergotherapeut. Voor de groep die zwaar te lijden heeft onder long covid is het zorgstelsel echter ‘een donker gat’, zegt Michael Rutgers van patiëntenvereniging PostCovid NL. Zij kunnen in veel gevallen nergens terecht. “Dat doet heel veel pijn. Het levert paniek en wanhoop op.”

Net als Q-koorts

Gevraagd om een cijfer te geven, zijn patiënten vernietigend. Rutgers geeft een 4. Pascal Grootveld van Long Covid Nederland een 3: “Als je niet toevallig een goede arts hebt die bereid is wat extra’s te doen, ben je aan je lot overgeleverd.” C-Support, dat in opdracht van de overheid patiënten adviseert en ondersteunt, is met ‘een 4 of een 5’ nauwelijks positiever. “Ik ben bang dat we dezelfde situatie krijgen als bij Q-koorts”, zegt medisch adviseur Alfons Olde Loohuis. “Dat de situatie voor deze patiënten niet meer te herstellen is. Daar worstel ik mee.” (ANP)