Artsen in loondienst willen af van loondifferentiatie in cao 

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, willen af van loondifferentiatie in de cao. De onderhandelingen over de Cao Ziekenhuizen zijn sinds enkele weken van start.

Loondifferentiatie werd in de Cao Ziekenhuizen toegepast om de loonachterstand van de midden- en lagere inkomensgroepen in te halen, maar de LAD en FBZ vinden dat andere groepen, artsen dus, daarvoor niet de rekening moeten betalen. “Inkomenspolitiek wordt al bedreven via het belastingsysteem en is geen onderwerp voor cao-tafels”, aldus de LAD en de FBZ.

Geen koopkrachtbehoud

Volgens de LAD en de FBZ was de inflatie over de periode 2018 tot 2024 meer dan 25 procent. De loonontwikkeling in de Cao Ziekenhuizen was ruim 28 procent voor middengroepen en laagste schalen en iets minder dan 14 procent voor de hogere schalen. “Functiegroepen met een hogere schaal hebben dus geen koopkrachtbehoud of -verbetering gekregen, maar gingen er in koopkracht op achteruit. Met het oog op de werkdruk en de lange werkweken die alle zorgprofessionals maken, vinden de LAD en FBZ dat alle zorgprofessionals recht hebben op een beter perspectief. Zorgprofessionals doen het werk immers met z’n allen.”

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de ziekenhuizen zijn eind november begonnen. De LAD en FBZ hebben bij de start van de onderhandelingen meteen aangegeven dat ze af willen van de loondifferentiatie.