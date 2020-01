Artsen: politiek gaat op stoel professional zitten

Met het aannemen van het wetsvoorstel om de Tweede Kamer het laatste woord te geven bij financiële toetsing van kwaliteitsstandaarden gaat de politiek op de stoel van de professional zitten. Daarmee groeit ook het risico dat financiële overwegingen zwaarder gaan tellen dan zorginhoudelijke.

Dat stellen de Federatie Medisch Specialisten, V&VN en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in reactie op de behandeling van de Wet financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden. Met dit voorstel krijgt de minister van VWS de wettelijke mogelijkheid om kwaliteitsstandaarden om financiële redenen tegen te houden. De minister bekijkt vóór invoering in het Register van het Zorginstituut Nederland wat het effect is van de betreffende kwaliteitsstandaarden op de collectieve zorguitgaven.

Dit moet voorkomen dat er financiële verplichtingen optreden zonder dat de politiek hier nog invloed op kan uitoefenen. Aanleiding voor het wetsvoorstel is de invoering van kwaliteitsstandaarden in de ouderenzorg, waar een prijskaartje van 2,1 miljard euro aan hing.

Volgens de medisch specialisten ontstaat er met het wetsvoorstel een groot risico dat betaalbaarheid het uitgangspunt wordt voor het bepalen van goede zorg. Bovendien biedt het wetsvoorstel ruimte voor politieke beïnvloeding van het medisch en zorginhoudelijk handelen. Dat is onacceptabel, vinden de betrokken beroepsverenigingen, die hierin gesteund worden door de Patiëntenfederatie Nederland en KNMG. Nu de Tweede Kamer akkoord is met het wetsvoorstel is het woord aan de senaat. De beroepsverenigingen gaan hun bezwaren ook met de leden van de Eerste Kamer delen.