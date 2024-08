Artsen willen zelf ongelukken met fatbikes bijhouden

Een groep artsen, waaronder traumachirurgen, maakt zich zorgen over het toenemende aantal ernstige ongevallen met elektrische fietsen, vooral fatbikes, en wil daarom zelf deze ongelukken registreren, meldt RTL Nieuws .

Ze signaleren dat veel slachtoffers, vaak jonge mensen, levensbepalend letsel oplopen, zoals hersenschade of inwendige verwondingen. Kinderen zijn extra kwetsbaar vanwege hun lichaamsbouw, wat het risico op hoofdletsel vergroot.

Meer inzicht

De artsen willen door middel van een korte onderzoeksperiode meer inzicht krijgen in het aantal en de ernst van deze ongevallen, omdat de huidige cijfers onvolledig en onbetrouwbaar zijn.

“We zien schrijnende gevallen voorbijkomen en hebben het idee dat het om heel veel ongelukken gaat, maar de aantallen die we nu hebben, zijn incompleet of onbetrouwbaar”, zegt traumachirurg Stijn Nelen namens de Vereniging voor Traumachirurgen. “We willen heel graag weten hoe vaak ongevallen met een fatbike of andere e-bike voorkomen, hoe erg de letsels zijn en op welke leeftijd dit voorkomt.”