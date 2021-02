‘AstraZeneca heeft ook in VK alleen inspanningsverplichting’

Farmaceut AstraZeneca heeft ook in het Verenigd Koninkrijk een inspanningsverplichting bij het leveren van coronavaccins. Dat bericht nieuwszender CNN, dat de hand heeft gelegd op een 52 pagina’s tellend contract tussen de Britse overheid en het bedrijf. Zo’n afspraak is minder hard dan een leveringsverplichting.

In het contract wordt hetzelfde taalgebruik gebruikt als in de overeenkomst tussen AstraZeneca en de EU, aldus CNN. De farmaceut botste eerder met Brussel omdat het veel minder doses van zijn coronavaccin kan leveren dan verwacht. In het Verenigd Koninkrijk leken er geen problemen te zijn met de levering.

AstraZeneca benadrukte destijds dat er geen sprake was van een leveringsverplichting in de EU, maar een inspanningsverplichting. Dat betekent dat de onderneming toezegt zijn best te doen om afspraken na te komen. “We hebben geen commitment aan Europa”, zei topman Pascal Soriot eind januari in een Italiaanse krant. “We zeiden dat we ons uiterste best gaan doen.”

De nieuwszender probeerde al langer de hand te leggen op het Britse contract, maar daar wilde Londen eerst niet aan meewerken. Na een beroep op de Britse Wet openbaarheid van bestuur kreeg de zender alsnog een link in handen naar het contract. Het gaat om een versie waarin bepaalde informatie is weglaten, bijvoorbeeld over de data waarop vaccins worden geleverd.

Het contract lijkt al sinds 26 november online te staan, maar is volgens CNN zeer moeilijk te vinden op een Britse overheidssite. De EU heeft eerder al een deels weggelakte versie onthuld van het eigen contract met de farmaceut. Dat betekent dat de afspraken nu vergeleken kunnen worden. Een door CNN geraadpleegde expert zegt dat de openbare versies van de contracten van de EU en het VK op hoofdlijnen overeen lijken te komen. (ANP)