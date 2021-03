AstraZeneca weerspreekt ‘geheime’ vaccinvoorraad in Italië

Farmaceutisch bedrijf AstraZeneca ontkent dat er een geheime voorraad vaccins zou liggen in een fabriek in Agnani, Italië . De vaccins zijn niet bestemd voor export naar het Verenigd Koninkrijk.

“Er zijn alleen exportzendingen gepland naar COVAX landen. Dit is onderdeel van onze inzet om lage lonenlanden van miljoenen vaccins te voorzien. Zo’n 13 miljoen doses van het vaccin wachten op kwaliteitscontrole voor dat ze Europa uit mogen. Het vaccin is geproduceerd buiten Europa en naar Italië gebracht om daar in flesjes te worden gedaan. Europa ondersteunt volledig het COVAX programma dat ervoor zorgt dat lage lonenlanden ook voldoende coronavaccins kunnen krijgen.”

10 miljoen doses voor Europa eind maart

“Een andere zending van 16 miljoen doses ligt ook te wachten op een kwaliteitscontrole. Deze doses zijn bestemd voor Europa. Bijna 10 miljoen doses zullen worden afgeleverd in Europese landen in de laatste week van maart.”

Het is onjuist om deze voorraad te bestempelen als een soort geheime ‘voorraad’, zegt AstraZeneca. “Het productieproces van vaccins is erg complex en tijdrovend. Vooral doordat vaccins moeten wachten op kwaliteitscontroles nadat de flesjes zijn gevuld.”