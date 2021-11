ASVZ-bestuurder Wim Kos met pensioen

Kos wordt als voorzitter opgevolgd door Hanneke Kooiman, zij is sinds 2018 lid van de raad van bestuur. Samen met Jaap de Gruijter vormt zij na 19 december dan de raad van bestuur van ASVZ.

Goede banen

Jessie Bekkers- van Rooij, voorzitter raad van toezicht ASVZ: “De raad van toezicht is Wim zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet en betrokkenheid in de afgelopen 33 jaren. We hebben er alle vertrouwen in dat Hanneke en Jaap de organisatie in goede banen blijven leiden, waarbij de mens voorop staat.”