Jaap de Gruijter vanaf september nieuwe bestuurder ASVZ

De Gruijter komt over over van De Hoop ggz in Dordrecht waar hij voorzitter is van de raad van bestuur. De Hoop ggz biedt gespecialiseerde verslavingszorg en psychiatrie aan. De Gruijter was eerder onder meer lid van het bestuur van Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties, en bestuurder bij woningcorporaties Westwaard Wonen en Woonkracht10. Hij is verder voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Maasdelta.

“Jaap valt op door zijn verbindende kwaliteiten en zijn vermogen een goede balans te creëren tussen de bedrijfskundige en procesmatige aspecten aan de ene kant en de zorginhoudelijke belangen aan de andere kant”, aldus Wim Kos en Hanneke Kooiman in een gezamenlijke verklaring.