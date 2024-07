Bas van Hoorn wordt toezichthouder bij Stroomz

Bas van Hoorn treedt op vrijdag 12 juli toe tot de raad van toezicht (rvt) van Stroomz. “Hij beschikt over brede kennis en ervaring, in diverse financiële rollen en onder andere vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar”, reageert rvt-voorzitter Lea Bouwmeester op de benoeming.

Van Hoorn werkt zo’n twintig jaar vanuit een bedrijfskundig- en accountantsperspectief in de zorgsector. Tot voor kort was hij directeur Governance, Risk & Compliance bij zorgverzekeraar CZ. Daarvoor vervulde Van Hoorn diverse functies binnen CZ, OZ Zorgverzekeringen, bij de Koninklijke Marine en het Ministerie van Defensie.

Philadelphia

Op 1 september gaat hij als directeur Finance & Control bij Philadelphia aan de slag. “Ik heb zowel in mijn persoonlijke omgeving als in mijn werk ervaren hoe belangrijk goede en toegankelijke zorg is voor de kwaliteit van leven”, reageert Van Hoorn. “Daarom zet ik graag mijn zorg-, governance- en finance-expertise in als toezichthouder bij Stroomz.” Op 12 juli treedt hij toe tot de rvt van Stroomz, een organisatie met twintig aangesloten huisartsenpraktijken en tien gezondheidscentra in de regio Eindhoven.