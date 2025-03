Nieuwe bestuurder Stichting Haagse Gezondheidscentra

Sharon Bean is per 1 april 2025 benoemd tot directeur-bestuurder van de Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG).

Bean is op dit moment manager diagnostiek & medisch ondersteunende diensten van het Maasstad Ziekenhuis en onder meer lid van de raad van toezicht van stichting Aafje.

Sharon Bean

Sharon Bean heeft in verschillende functies bij de Parnassia Groep, waar ze onder meer werkzaam was als directeur bedrijfsvoering regio Haaglanden, veel ervaring opgedaan in de zorg. Zij heeft zich door middel van scholingen en nevenfuncties als lid van diverse besturen en raden van toezicht voorbereid op de stap naar bestuurder van een zorgorganisatie.

Bean: “Eerstelijnszorg is voor iedereen van vitaal belang, of het nu gaat om de huisarts, paramedische zorg of de apotheek waar je je medicatie haalt. Het is voor iedereen belangrijk dat we deze zorg toegankelijk houden en dat doen we door vooral goed voor onze collega’s te zorgen.”

Vanessa Hart, voorzitter van de rvt bij SHG: “Sharon heeft precies het profiel wat we zochten. Veel kennis en ervaring in bedrijfsvoeringsvraagstukken en zorgorganisatie. Zij is van grote toegevoegde waarde voor de SHG Groep.”

SHG

SHG verzorgt vanuit haar acht multidisciplinaire gezondheidscentra en zes apotheken al ruim 30 jaar eerstelijnszorg voor patiënten in Den Haag. Alle patiënten, dus ook ongedocumenteerden en dak- en thuislozen.