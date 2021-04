BDO: Incentive maakt stap specialisten naar loondienst makkelijker

Het advies van advocatenkantoor AKD om medisch specialisten te verplichten om in loondienst te gaan werken, kan de doorslag geven in Den Haag. “Vanuit maatschappelijk oogpunt is er nu de kans om echte gelijkgerichtheid tussen ziekenhuizen en medisch specialisten te organiseren”, zegt Chris van den Haak, partner van BDO Accountants & Adviseurs en voorzitter van BDO Publieke Sector: “Ergens zal er wel een incentive voor alle partijen moeten zijn om het proces te versoepelen.”

Verdere integratie van de medisch specialistische bedrijven (msb’s) met het ziekenhuis zou volgens Van den Haak goed zijn voor de transparantie en gelijkgerichtheid. Daarbij is het in loondienst gaan een variant. Maar ook alternatieven waarbij het ondernemerschap voor specialisten blijft bestaan, zijn een mogelijkheid: “Door integratie van ziekenhuizen met msb’s, in combinatie met behoud van ondernemerschap, kan hetzelfde doel worden gerealiseerd. Dit is echter fiscaal en juridisch een complex vraagstuk.”

Weinig obstakels

Dinsdag kwam AKD met een advies over de juridische mogelijkheden om medisch specialisten te verplichten in loondienst te laten werken. De conclusie was dat er weinig obstakels zijn. Bovendien hoeven msb’s niet door de overheid te worden gecompenseerd voor betaalde goodwill (2 miljard euro), schrijft AKD aan de Tweede Kamer.

De transitie kan via de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), stelt AKD. Na bestudering van arresten van het Europese Hof en de Hoge Raad concluderen deze juristen dat er voor compensatie van goodwill weinig juridische basis is. Als medisch specialisten in loondienst komen, verwacht AKD dat de zorgkosten dalen en de bestuurbaarheid van de ziekenhuizen verbetert.

Vorm van incentive

Volgens Van den Haak zou je msb’s kunnen integreren in de ziekenhuizen. Lastig daarbij is hoe dat fiscaal het beste kan. De conclusie van AKD is heel goed te verdedigen, vindt hij. Wel lijkt hem een vorm van incentives voor specialisten cruciaal in alle varianten. Dat kan bijvoorbeeld via een variabele beloning die is gericht op innovatie of bij het halen van doelen voor de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. “Daarmee zou in de zorgsector de transformatie richting gezondheidsdenken kunnen worden versneld”, verwacht Van den Haak.

Juridische puzzel

BDO-partner Nika Stegeman benadrukt dat het vanuit fiscaal perspectief mogelijk moet zijn ondernemerschap ook te realiseren bij integratie van ziekenhuizen en msb’s. Dit is echter een complexe fiscaal-juridische puzzel, waarbij vanuit de overheid maximale medewerking nodig is.

Zij ziet overigens dat werken in loondienst bij de umc-specialisten over het algemeen goed werkt. Juist vanwege onderzoeksmogelijkheden en zeggenschap wordt daar een hoge mate van gelijkgerichtheid gerealiseerd. Stegeman: “Het gevoel van autonomie in umc’s is ook groot.” Dat lijkt haar ook een incentive.

De transitie moet natuurlijk goed worden voorbereid, maar hoeft als de partijen samen optrekken niet lang te duren. Het gaat om ruwweg 6.500 mensen in zestig medische bedrijven, maar wel met 2,3 miljard euro omzet. Van den Haak: “Die transitie zou best snel kunnen gaan.”

De FMS was dinsdag niet in de gelegenheid te reageren op het advies van AKD. Een woordvoerder van de NVZ zegt dat het altijd uitgaat van gelijkgerichtheid: “Dus goede samenwerking in het belang van de patiënt.”