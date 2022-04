Bernhoven wil in 2024 weer financieel gezond zijn

De uitvoering van een masterplan moet ervoor zorgen dat het Udense ziekenhuis Bernhoven in 2024 weer financieel gezond is. Het plan bestaat uit drie onderdelen: het verbeteren van de opbrengsten, afbouw van personeel en samenwerking met verschillende partners.

Het plan is besproken door de raad van commissarissen van Bernhoven, banken en verzekeraars. Zij onderschrijven volgens het ziekenhuis op hoofdlijnen de gekozen oplossingsrichting. Bernhoven verwacht dat met de uitvoering van het masterplan, dat op 22 maart is aangeboden aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad, kan worden gestart na het advies van de interne raden.

Opbrengsten verbeteren

In de komende twee jaar is een ombuiging nodig van 20 miljoen euro om ervoor te zorgen dat de begroting eind 2023 weer sluitend is. Om dat voor elkaar te krijgen, wil Bernhoven inzetten op drie onderdelen. Het ziekenhuis wil ten eerste opbrengsten verbeteren door behandelingen beter te registreren en ervoor te zorgen dat zinnige zorg door alle zorgverzekeraars wordt betaald. “Het beter registreren van onze activiteiten vereist discipline en kennis bij onze zorgprofessionals. Een werkgroep gaat hier op korte termijn mee aan slag. Daarnaast zijn wij in gesprek met zorgverzekeraars om goede aanvullende financiële afspraken te maken voor 2021. Tegelijkertijd zijn we met banken en zorgverzekeraars in gesprek over transitiekosten en transitietijd gedurende de uitvoering van het masterplan (2022/ 2023).”

Minder personeel

Het tweede onderdeel heeft de grootste impact op de medewerkers van Bernhoven: de afbouw van het aantal personeelsleden met 110 fte’s. Het merendeel van de afbouw gebeurt door natuurlijk verloop en door het herinrichten van functies en taken, meldt het ziekenhuis. 80 procent van de afbouw gebeurt in de stafdiensten en 20 procent in de zorggerelateerde afdelingen en vakgroepen. “Voor de groep met actief verloop volgt een sociaal plan waarbij het uitgangspunt is om de medewerkers zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk. Binnenkort worden de medewerkers die het betreft hierover geïnformeerd.”

Samenwerken

Bernhoven verkent tot slot “met verschillende partners de mogelijkheden tot onder andere het versterken van inkoopkracht, backoffice samenwerking, bedrijfskundige kennis en optimalisatie van juiste zorg op de juiste plek. Tevens wordt de mogelijkheid verkend dat een preferred partner gaat investeren in onder andere de ontwikkeling van ict en medische technologie in het ziekenhuis.” Naar verwachting is eind april duidelijk wie de samenwerkingspartner gaat worden en wordt er een intentieverklaring getekend.

