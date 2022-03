Beroepsorganisaties willen BIG-register voor meer zorgprofessionals openstellen

Onlangs besloot de minister om de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) onder te brengen in de Wet BIG. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiemedewerkers (NVAM), de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) en beroepsorganisatie NU’91 grijpen deze kans aan om dit ook voor anesthesiemedewerkers en operatie-assistenten een lans te breken.

Beschermde verpleegkundige titel

Momenteel is heeft ongeveer de helft van de anesthesiemedewerkers en operatieassistenten een verpleegkundige vooropleiding. Zij staan in het BIG-register en mogen een beschermde verpleegkundige titel voeren. De andere helft mag dit niet, ook al zouden ze dezelfde competenties hebben en hetzelfde werk doen.

De organisaties spreken van een ‘weeffout’ in het huidige zorgstelsel. Remko ter Riet, voorzitter van de NVAM: “Dagelijks worden voorbehouden handelingen, al dan niet geprotocolleerd, zelfstandig uitgevoerd door operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Dit gebeurt zonder tussenkomst of bijzijn van een arts, zonder dat dit goed is vastgelegd in de Wet BIG. Dit is een onwenselijke en wettelijk onjuiste situatie en dient hersteld te worden, met name in het belang van de patiënt.”

Bekwaam en bevoegd

Stella Salden, voorzitter van NU’91: “Het is nu aan de minister om door te pakken en ook de bevoegdheid te regelen voor deze zorgprofessionals op de operatiekamers. Het is niet meer dan terecht dat degenen die aantoonbaar bekwaam zijn ook bevoegd worden.”