Beroepsvereniging verpleegkundigen eist stevig ingrijpen

“Stevige maatregelen zijn noodzakelijk om de Nederlandse patiëntenzorg overeind te houden. Laat de aanpak van kleine stapjes los en doe nu in één keer wat nodig is”, schrijft Bianca Buurman, voorzitter van V&VN, in een brief aan het kabinet. Ze nodigt gezondheidsminister Hugo de Jonge uit voor spoedoverleg over “de zeer ernstige situatie die voor onze beroepsgroep is ontstaan”.

Ook Patiëntenfederatie Nederland wil dat er haast wordt gemaakt met de boosterprik. Ook jongere mensen met een kwetsbare gezondheid moeten voorrang krijgen bij het uitdelen van de boostervaccins. De organisatie vreest dat veel mensen met een beperking of chronische aandoening anders eerst moeten wachten tot gezonde 60-minners voor de derde keer in aanmerking komen. (ANP)